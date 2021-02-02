Должника из Саратова отправили на 40 часов исправительных работ

Житель Фрунзенского района накопил значительный долг по алиментам.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, на него завели исполнительное производство. Выяснилось, что гражданин официально не трудоустроен, расчетных счетов и имущества у него нет.

На него составили административный протокол.

Теперь мужчине придется провести 40 часов на обязательных работах, в случае уклонения от этого наказания его привлекут к уголовной ответственности.

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