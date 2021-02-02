В Саратовской области 168 тысячам жителей увеличили ежемесячную денежную выплату

Жителям Саратовской области с февраля 2021 года увеличен размер ежемесячной денежной выплаты.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении Пенсионного фонда, она проиндексирована на 4,9%.

Выплату получают ветераны, инвалиды, граждане, попавшие под радиоактивное излучение, Герои Советского Союза и соцтруда, а также ряд других. В Саратовской области таких насчитывается 168,5 тыс. человек.

На 4,9% увеличен также набор социальных услуг. Его полный денежный эквивалент составит 1 211,66 рубля в месяц.

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