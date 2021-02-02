В Саратове шесть автобусов будут ходить по новым маршрутам

Шесть саратовских автобусов будут ходить по измененной схеме движения.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, опубликован документ, регламентирующий изменение маршрутов.

У автобуса №30 конечная остановка переносится в 11-й микрорайон, он будет ехать по улицам Лисина, Еремина и Кузнецова, проспекту Отечества, там же будет прекращать свой путь маршрут №77.

У автобуса №80 конечной становится гипермаркет «Магнит» на улице Блинова, маршрута №90 — городская поликлиника №4.

Автобус №31 будет ходить по улице Менякина, а №89 по старой схеме движения — улицам Техническая, Высокая, Жуковского и Аэропорт.

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