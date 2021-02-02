Два пожарных расчета тушили частный дом в Романовке

Сегодня, 2 февраля, в 00:33 два пожарных расчета выехали тушить частный дом на улице Седоровка в Романовке.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, по предварительным данным, пламя вспыхнуло из-за неправильной эксплуатации электрооборудования.
Возгорание на площади в 70 кв. м ликвидировали.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.