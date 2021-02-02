Два пожарных расчета тушили частный дом в Романовке

Сегодня, 2 февраля, в 00:33 два пожарных расчета выехали тушить частный дом на улице Седоровка в Романовке.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, по предварительным данным, пламя вспыхнуло из-за неправильной эксплуатации электрооборудования.

Возгорание на площади в 70 кв. м ликвидировали.

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