Детский садик в Балакове заливает водой из-за текущей крыши

Из-за протекающей крыши на полу в детском саду стоят лужи. Фото группы "Типичный Балаково!"

Жители Балакова Саратовской области возмущены ситуацией в детском саду №23 на набережной Леонова.

По словам родителей, там течет крыша, но руководство учреждения не пытается решить проблему.

- Каждый раз, когда на улице дождь, крыша течет везде. На первом этаже находятся ясельные группы детей в возрасте 2-3 лет, которые и так первый год болеют и адаптируются. Дети через этот коридор ходят на занятия в музыкальный зал, в сандалиях в буквальном смысле по лужам. Это просто ужас! Как можно было такое допустить, и как можно администрации детского сада просто закрывать глаза на это? Такая ситуация в этом саду уже не первый год! Прошу администрацию БМР разобраться в этом вопросе! Это наши дети и это здоровье наших детей! — написал анонимный пользователь в группе «Типичный Балаково!».

Родители возмущены, что руководство детсада не принимает мер. Фото группы "Типичный Балаково!"

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