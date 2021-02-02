Саратову выделят деньги на покупку 24 новых троллейбусов

Саратов получит средства на новые троллейбусы. Фото группы "Трамваи и троллейбусы Саратова" в соцсети

На заседании комитета по бюджету в Саратовской областной думе 2 февраля рассмотрели изменения в областной бюджет.

Доходы областного бюджета на 2021 год будут увеличены за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 3 156,1 млн рублей на расселение аварийного жилья. Также заводятся в областной бюджет поступления из федерального на приобретение лекарств для больных коронавирусом, получающих медицинскую помощь на дому, в размере 40,2 млн рублей.

Как пояснили в министерстве ЖКХ, 120 млн рублей в 2019 году освоили на переселение, людей уже расселили.

В 2020 году на это потрачено 873 млн рублей денег фонда, 1,2 млрд рублей оплачены на счета эскроу строительным организациям, которые будут сдавать дома в этом году. Часть зданий уже заселена, часть — еще достраивается. В 2021 году 2,8 млрд рублей планируется потратить на расселение аварийного жилья в Саратове.

Саратову предлагается выделить трансферт на обновление наземного электротранспорта — 30,5 млн рублей. Как пояснил министр финансов Вадим Ойкин, планируется приобретение 24 троллейбусов с учетом федеральной субсидии, которая покроет 60% стоимости электротранспорта. Они должны поступить на маршруты №№5 и 15. По предварительным данным, поставщиком должен быть троллейбусный завод в Энгельсе, но это определит конкурс.

С учетом указанных изменений доходы областного бюджета составят 113 млрд 744,8 млн рублей, расходы — 124 млрд 977,1 млн рублей, дефицит областного бюджета — 11 млрд 232,3 млн рублей. Его будут закрывать за счет коммерческих кредитов в размере 10 млрд 354,3 млн. рублей и использования остатков средств, образовавшихся на 1 января 2021 года на едином счете области, в размере 878 млн рублей.

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