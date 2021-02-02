В Саратове заканчивается договор на отлов бродячих собак

В приюте собак держат только 12 дней

Глава Саратов Михаил Исаев после критики со стороны губернатора Валерия Радаева опубликовал в своем Instagram пост о работе с бродячими собаками.

- Вижу, что обращения на эту тему продолжают поступать, поэтому поручил усилить данную работу, – заявил мэр.

И. о. руководителя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Александр Гусев рассказал, что договор с МУП «Дорстрой» на отлов собак истекает, но будет объявлен новый конкурс, работа продолжится.

По словам сотрудницы муниципального приюта для собак Галины Елисеевой, собаки содержатся в приюте 12 дней. Им делают прививки, стерилизуют или кастрируют, а потом выпускают обратно на улицы.

В комментариях жители выражают сомнения, что такая практика помогает снизить численность бродячих животных в городе. Некоторые даже считают, что собакам просто надевают бирки, но не стерилизуют. Тем более граждан возмущает практика выпускать животных из приюта, ведь это не снижает число бродячих стай, которые расплодились до угрожающих размеров и нередко нападают на людей.

- Вы их все равно не ловите. Их уже не ловить, а уничтожать пора после вашего бездействия. Люди уже миллионы раз пишут, толку ноль, людей жрут, а вы бездействуете. Какие вам адреса нужны? Собаки оккупировали город, и только вы их не хотите видеть! — написала пользователь gelena_0102.

Тем не менее Галина Елисеева считает, что стерилизация — единственный выход снижения численности бездомных животных в городе.

Напомним, накануне Валерий Радаев поручил как можно скорее разобраться с проблемой бродячих собак и назвал работу местных властей в этом направлении неэффективной.

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