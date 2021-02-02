В частном детсаду Саратова двухлетний мальчик обварился горячей водой

В частном детсаду в Ленинском районе Саратова двухлетний мальчик получил ожоги, обварившись горячей водой.

- По предварительным данным, днем 1 февраля воспитательница проводила детям гигиенические процедуры. Пока малыш мыл руки, она отвлеклась на другого ребенка. В этот момент мальчик перекрыл холодную воду и на него попала горячая. В больнице пациенту диагностировали ожоги верхних и нижних конечностей 1, 2, 3 степени площадью 10%, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Ребенку оказывают медпомощь, а следователи организовали проверку. Затребована документация о деятельности частного детсада, опрашивают работников, родителей пострадавшего. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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