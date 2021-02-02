Сотрудника «Дорстроя» оштрафовали за плохую очистку Саратова от снега

Прокуратура Саратова оштрафовала ответственного сотрудника МБУ «Дорстрой» за плохую расчистку снега.

- В рамках проверки безопасности дорожного движения при содержании улично-дорожной сети города в зимний период установлено, что на длительное время на дорогах, обочинах и тротуарах, вблизи пешеходных переходов на остановке «Площадь Славянская» — «Техстекло», перекрестках Зеркальной и 2-й Прокатной, Большой Садовой и Чапаева, около Ломоносова, проспекта Строителей было много талого снега, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

На ответственное лицо учреждения возбудили административное дело и оштрафовали его на 20 тыс. рублей. После этого нарушения устранили.

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