На Шехурдина ВАЗ насмерть сбил 48-летнего пешехода

ВАЗ насмерть сбил пешехода на Шехурдина Фото: ГИБДД по Саратову

В Ленинском районе Саратова вчера вечером, 1 февраля, насмерть сбили 48-летнего мужчину.

- В 20:00 пешеход переходил дорогу напротив дома №48 по улице Шехурдина, когда его сбил ВАЗ-2110 с 24-летним водителем за рулем, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

Пешеход погиб на месте до приезда скорой помощи.

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