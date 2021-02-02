В Саратовской области 240 новых случаев заражения коронавирусом

Коронавирусом заразились 240 человек за сутки
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Саратовской области утром 2 февраля зарегистрировано 240 случаев коронавируса.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, выздоровевших за сутки больше — 283 человека.
Среди новых зараженных восемь несовершеннолетних и 98 человек старше 60 лет. Также диагностировано 135 случаев пневмонии.
Всего с начала пандемии заразились 43 675 человек, а выздоровели 38 315 пациентов.
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