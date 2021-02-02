В Саратовской области 240 новых случаев заражения коронавирусом

Коронавирусом заразились 240 человек за сутки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Саратовской области утром 2 февраля зарегистрировано 240 случаев коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, выздоровевших за сутки больше — 283 человека.

Среди новых зараженных восемь несовершеннолетних и 98 человек старше 60 лет. Также диагностировано 135 случаев пневмонии.

Всего с начала пандемии заразились 43 675 человек, а выздоровели 38 315 пациентов.

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