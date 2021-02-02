Катки в Саратове закрылись из-за дождя и оттепели

Катки в Саратове откроются с морозами Фото: Ольга Симонова

Во вторник, 2 февраля, в Саратове закрылись катки.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении по физической культуре и спорту администрации города, это связано с плохой погодой.

Оттепель и дождь не позволяют каткам нормально работать, поэтому они откроются, когда вновь похолодает.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.