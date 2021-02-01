В Балаково Саратовской области таксисты начинают забастовку

Фото - паблик "Молодежный Балаково"

В Балаково группа таксистов местных компаний – агрегаторов начинает забастовку. Причина в слишком низких расценках на поездки. Об этом сообщается в паблике «Молодежный Балаково» во Вконтакте.

Насколько долго продлится акция и как много таксистов в ней принимают участие пока не ясно – единого центра управления протестом нет. В комментариях схлестнулись сторонники акции и ее противники.

- Неделю будут бастовать... Утро и вечер... В часы пик. Цена будет космос... А для тех кто захочет на этом заработать...... Огромное количество фейк-заказав от бастующих.....- предупреждают бастующие таксисты в комментариях.

- А все дело в том, что с 1 февраля вступили в силу новые условия по годам машин!! Их повыкидывали из Яндекса! Вот и бастуют… С одной стороны, я их понимаю… Но с другой(( Лично я не хочу ехать на помойном ведре типа Логана начала 2000-х годов выпуска, тем более на межгород( , - поясняют другие комментаторы.

- Стоит только снежинке или дождинке упасть, сразу цены на такси заоблачные! Обнаглели совсем! Ещё и бастуют... – считает пользователь Наталья Петрищева.

В комментариях уточняют, что водители бастуют из-за того, якобы, что им установили норму в 45 заявок, а они требуют вернуть 40.

Не очень разделяют мнение бастующих комментаторы из Саратова.

- За что бастовать-то? Таксисты Саратова меньше получают. Проехать в Саратове 12 км (от вокзала до Солнечного) стоит 150-200 рублей. Проехать от вокзала в Балаково до Грин Хауса, к слову, это 4 км - это 150 рублей. Если дело не в этом, что ж, удачи им...- написала Яна Гутман.

Ее поправили, что такой маршрут в Балаково стоит от 90 до 110 рублей в час пик.

По всей видимости, в Балаково могут быть некоторые сложности с заказами такси в ближайшее время.