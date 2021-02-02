Убийство в Черной Падине: обвиняемую отправили под суд

Женщина ударила мужчину ножом в грудь Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ершовском районе Саратовской области под суд отправилась 40-летняя жительница села Черная Падина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее обвиняют в убийстве сожителя.

Раненый мужчина упал и умер на месте Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следствие считает, что 3 декабря к ним пришли ости. Все вместе они выпили, но когда приятели ушли, мужчина принялся оскорблять сожительницу. В ярости та схватила нож и ударила обидчика в сердце. Тот упал и умер.

В ярости на сожителя женщина схватилась за нож Фото: СУ СКР по Саратовской области

Женщина призналась, что ударила сожителя ножом, но отрицала, что намеревалась убить. Дело направлено в суд.

Обвиняемая ждет суда Фото: СУ СКР по Саратовской области

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