Убийство в Черной Падине: обвиняемую отправили под суд

Женщина ударила мужчину ножом в грудь
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Ершовском районе Саратовской области под суд отправилась 40-летняя жительница села Черная Падина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее обвиняют в убийстве сожителя.
Раненый мужчина упал и умер на месте
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следствие считает, что 3 декабря к ним пришли ости. Все вместе они выпили, но когда приятели ушли, мужчина принялся оскорблять сожительницу. В ярости та схватила нож и ударила обидчика в сердце. Тот упал и умер.
В ярости на сожителя женщина схватилась за нож
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Женщина призналась, что ударила сожителя ножом, но отрицала, что намеревалась убить. Дело направлено в суд.
Обвиняемая ждет суда
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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