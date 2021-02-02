В Аткарске будут судить похитителей человека

Мужчину заперли в погребе сарая Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Аткарске Саратовской области будут судить двух местных жителей за похищение человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, их также обвиняют в самоуправстве.

По версии следствия, 30 и 32-летний мужчины утром 16 ноября приехали в Саратов, где работал их 29-летний приятель. Они встретили его на улице Тархова, избили, запихали в машину и отвезли в село Андреевка. Там заперли в погребе сарая у дома одного из них.

Злоумышленники привезли пленника в село Аткарского района Фото: СУ СКР по Саратовской области

Причиной такого поступка стал долг мужчины. Незадолго до этого он отбывал срок в колонии, а друзья передавали деньги ему и помогали его девушке. Один из них даже отдал ей свою машину. Общая сумма долга составила 100 тыс. рублей, а стоимость машины — 60 тыс. рублей. Однако, выйдя на свободу, должник не спешил расплачиваться.

Похищение не удалось: вечером того же дня злоумышленники вернулись, побоявшись, что их пленник может замерзнуть до смерти. Но того в погребе уже не было. Он сумел выбраться и на попутках доехал до полиции, где написал заявление. Вскоре подозреваемые были задержаны.

Свою вину похитители признали и раскаялись. Под домашним арестом они ждут суда.

Вернувшись, мужчины поняли, что их приятель сбежал из погреба Фото: СУ СКР по Саратовской области

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