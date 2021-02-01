Никита Михайловский представит «Автодор» в Матче Всех Звезд

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Никита Михайловский из «Автодора» стал лидером голосования болельщиков и спортивных журналистов при отборе в российскую сборную на «Матч всех звезд» Единой Лиги ВТБ, который пройдет 14 февраля.

В голосовании СМИ Михайловский набрал столько же баллов, сколько лидер подмосковных «Химок» Алексей Швед, один из самых высокооплачиваемых игроков в истории Лиги ВТБ.

В составах команд на Матч Всех Звезд 2021, который пройдет 14 февраля в Москве на «ВТБ Арене» Михайловский стал единственным представителем саратовского «Автодора».