На Волге в Саратове спасли раздевающегося на льду мужчину

Спасатели доставили раздетого мужчину на берег Фото: Саратовская областная служба спасения

Сегодня, 1 февраля, специалисты Саратовской областной службы вызволили с Волги мужчину.

- Поступило сообщение, что в районе старого моста мужчина идёт по тонкому льду и снимает с себя одежду, — рассказали «КП-Саратов» в облспасе.

На воздушной подушке и реанимационно-спасательном автомобиле сотрудники службы спасения добрались до потерпевшего, оказали ему помощь и отогрели.

Мужчину доставили на берег и передали бригаде Центра медицины катастроф для госпитализации.