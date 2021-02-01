На Волге в Саратове спасли раздевающегося на льду мужчину

Спасатели доставили раздетого мужчину на берег
Фото: Саратовская областная служба спасения
Сегодня, 1 февраля, специалисты Саратовской областной службы вызволили с Волги мужчину.
- Поступило сообщение, что в районе старого моста мужчина идёт по тонкому льду и снимает с себя одежду, — рассказали «КП-Саратов» в облспасе.
На воздушной подушке и реанимационно-спасательном автомобиле сотрудники службы спасения добрались до потерпевшего, оказали ему помощь и отогрели.
Мужчину доставили на берег и передали бригаде Центра медицины катастроф для госпитализации.