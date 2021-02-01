Наркоторговец привез в Саратовскую область килограмм мефедрона и амфетамина

В Саратовскую область был организован крупный канал поставок наркотиков.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФСБ региона, его удалось пресечь, а организатора задержать.

Им оказался 37-летний мужчина. У него в машине было найдено около килограмма мефедрона и амфетамина.

Возбуждено уголовное дело, мужчина взят под стражу. Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.