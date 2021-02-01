Восстанавливать саратовскую набережную из туфа могут армянские мастера

В мэрии Саратова сегодня, 1 февраля, состоялась встреча с членами Градозащитного совета при областной думе.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, речь шла, в частности, о планируемом ремонте набережной Космонавтов. Ранее этот вопрос был бурно рассмотрен на заседании Градозащитного совета 28 января, и общественники негативно отнеслись к идее чиновников заменить облицовку на гранитную, убрав туф.

Члены совета уверены, что туф вполне долговечен. Более того, жители привыкли к этой отделке, которая делает саратовскую набережную уникальной. Было озвучено мнение московского эксперта, которая сочла, что разрушение туфа не настолько велико, чтобы его нельзя было восстановить.

На встрече с чиновниками члены совета предложили снять недостающие плитки туфа с подпорной стены на Бабушкином взвозе, что позволит привести в порядок центральную часть набережной. Также прозвучала идея привлечь для реконструкции специалистов по работе с туфом из армянской национально-культурной организации.

В итоге было решено проверить состояние плитки из туфа и встретиться еще раз, чтобы оценить варианты облицовки.

Напомним, реконструкция саратовской набережной ведется по инициативе и при поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

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