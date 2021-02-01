Радаев заявил о неэффективной работе властей Саратова в борьбе с бродячими собаками

Валерий Радаев обсудил проблему бродячих собак в Саратове

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание, на котором дал ряд поручений министрам и зампредам. Основная тема обсуждения — уборка улиц и проблема с бродячими собаками.

Как сообщили «КП-Саратов» в правительстве области, было особо отмечено, что жители продолжают жаловаться на бродячих собак. Например, в районе 7-й Дачной.

- Люди боятся за свою безопасность. Это — свидетельство неэффективной работы местной власти и ответственных служб, которые отвечают за это направление. Мы восстановили действующие приюты, строятся новые, но пока проблема остается острой. В ней нужно оперативно разобраться, — заявил Валерий Радаев.

Что касается уборки снега, то Валерий Радаев потребовал чистить улицы максимально быстро. Число пешеходов, которые получили травмы из-за обледеневших тротуаров, выросло

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