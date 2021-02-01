В саратовской прокуратуре назвали профессии, где больше всего взяточников и мошенников

Ущерб от коррупционных преступлений исчисляется миллиардами рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2020 году в Саратовской области выявлено 464 коррупционных преступления.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, из них большая часть это мошенничество — 159 фактов. Второе место занимает дача взятки — 125 преступлений, третье место занимают растраты — 104 случая.

В суды направлены уголовные дела в отношении 14 полицейских, шести сотрудников УФСИН, двух работников учреждений образования, пяти муниципальных чиновников. На скамье подсудимых оказались налоговый инспектор и мировой судья.

Сумма ущерба от коррупционных преступлений составила 1 768 822 тыс. рублей. В основном по делам, связанным с обманом в долевом строительстве. У злоумышленников было арестовано имущество на сумму более миллиарда рублей.

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