В Минобразе пояснили возможность введения «шестидневки» во всех школах Саратова

Учиться по субботам или нет - решают индивидуально

В Саратовской области введение шестидневной недели во всех школах региона из-за отставания по программе не рассматривается. Об этом на брифинге 1 февраля рассказала начальник отдела общего образования Минобраза Саратовской области Елена Темникова. Рекомендации федерального министерства на этот счет должны применять выборочно.

- Если есть отставание по программе, то могут принять такое решение, обсудить его с родителями. Работу в пять или шесть дней можно установить для каждого класса в отдельности, — заметила Темникова.