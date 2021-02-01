Смертность от пневмонии в Саратовской области выросла почти в 2,5 раза

.

Абсолютная смертность от пневмонии в 2019 году в Саратовской области составила 211 человек, а в 2020 году — 497 человек. Об этом в ходе брифинга 1 февраля сообщил первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.

В Саратовской области в 2020 году зафиксировано 75 289 случаев внебольничной пневмонии, в 2019 году — 11 237 случаев. Смертность от этого заболевания в 2020 году составила 20,6 человека на 100 тыс. населения, в 2019 году — 8,9 на 100 тыс. населения.

Умерших от иных патологий пациентов с коронавирусом в Саратовской области на сегодняшний день 938 человек. Непосредственно от COVID-19 скончались 542 пациента.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.