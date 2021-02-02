До +2 градусов: в Саратове ожидается потепление и снег

В Саратовской области сегодня, 2 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, температура поднимется до +2…-3 градусов.
Пойдет мокрый снег и дождь, опустится туман. Ветер подует с юга со скоростью 6–11 м/с и порывами до 15–18 м/с.
В 2020 году 2 февраля также был снежный день.
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