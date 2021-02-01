Три проходящие сквозь Саратов магистрали переданы в областную собственность

Три транспортных коридора в Саратове теперь будут обслуживаться за счет области

Минтранс Саратовской области уже заключил договор на обслуживание и объявил конкурс на содержание новых региональных трасс. Три магистрали, проходящие через Саратов, переданы в областную собственность. Об этом на совещании у губернатора 1 февраля доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Петаев.

Речь идет о трех маршрутах:

- проспект Строителей — Шехурдина — Соколовая — Симбирская — Большая Горная — Вознесенская — Большая Горная — Славянская (Предмостовая) площадь;

- Московское шоссе — Шехурдина — путепровод на 3-й Дачной — проспект 50 лет Октября — Тракторная — Большая Садовая — Рабочая — Емлютина — Белоглинская (прямо) — Шелковичная (обратно) — Большая Садовая — 2-я Садовая (прямо) — Беговая (обратно) — Политехническая — Новоастраханское шоссе;

- улица Чернышевского — улица Орджоникидзе — проспект Энтузиастов — улица Крымская.

Он также рассказал, что две региональные трассы переходят в собственность РФ. Документация по дороге Ртищево — Балашов — Самойловка была передана в Москву в конце января и сейчас находится на проверке. По дороге Саратов — Самара все документы подготовлены, ожидается, что она будет передана 8 февраля. Напомним, губернатор ранее требовал завершить передачу дорог к 1 февраля.

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