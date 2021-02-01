В Балашовском районе мужчина нанял работника и забил его гвоздодером

Мужчина не стал опираться и показал, где спрятал труп Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балашове вынесен приговор ранее судимому 41-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего, что привело к гибели человека.

Трагедия разыгралась в селе Новопокровское утром 25 октября 2020 года. Местный житель решил починить крышу дома и нанял двух односельчан. Во время работы они решили выпить, и хозяин поссорился с 29-летним помощником.

Владелец дома схватил гвоздодер и трижды ударил оппонента по голове, потом принялся бить его ногой.

Когда раненый скончался, злоумышленник оттащил труп на задний двор и присыпал листвой. Пришедшим через три дня полицейским, которые искали пропавшего мужчину, он обо всем рассказал и показал, где спрятал тело.

Свою вину мужчина признал и раскаялся. Суд приговорил его к девяти годам в колонии особого режима.

Суд отправил злоумышленника в колонию особого режима Фото: СУ СКР по Саратовской области

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