В саратовских коронавирусных стационарах остаются более 2,5 тысячи пациентов

По данным на полдень 1 февраля, в Саратовской области под наблюдением находятся 77 человек, прибывших из-за рубежа. Всего к этому моменту среди заболевших коронавирусом 61,7 % женщины, остальные мужчины.

В коронавирусных стационарах региона находится 2 651 человек, у 2 009 из них подтверждена новая коронавирусная инфекция. 2 548 человек — с пневмонией, тяжелых больных на кислородной поддержке 776 человек, из них 161 на ИВЛ, 28 из них на жесткой инвазивной терапии, 1 884 человека проходят лечение на дому.

Об этом на брифинге 1 февраля рассказала первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.

В регионе сохранено 3 908 коек в коронавирусных госпиталях, из них занята 2 651, свободно 1 257 коек.

Всего в регион поступило 28 392 дозы вакцины от коронавируса, на утро было вакцинировано обеими частями вакцины уже 3 307 человек.

Дополнительные поставки вакцины ожидаются в ближайшее время.