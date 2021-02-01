В Саратовской области 2 февраля пройдет сильный снегопад

Синоптики обещают сильный снег в Саратовской области Фото: Ольга Симонова

В Саратовской области завтра, 2 февраля, ожидается сильный снегопад.

- Снег, в том числе мокрый, дождь, будут идти по региону местами ночью и днем. Также ожидается густой туман с видимостью 500 метров и менее, гололедица, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.

Кроме того будет дуть сильный ветер с порывами до 15–18 м/с.

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