В Саратовской области 2 февраля пройдет сильный снегопад

Синоптики обещают сильный снег в Саратовской области
Фото: Ольга Симонова
В Саратовской области завтра, 2 февраля, ожидается сильный снегопад.
- Снег, в том числе мокрый, дождь, будут идти по региону местами ночью и днем. Также ожидается густой туман с видимостью 500 метров и менее, гололедица, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.
Кроме того будет дуть сильный ветер с порывами до 15–18 м/с.
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