Юные угонщики едва не зарезали таксиста в Вольске

В Вольске вынесен приговор двум ранее судимым парням.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, их признали в разной степени виновными в грабеже, покушении на грабеж, угоне.

20 августа 2019 года 18-летний и несовершеннолетний приятели зашли в магазин на улице Комсомольская и взяли со стеллажа пять бутылок с алкоголем. Они отогнули руками пластиковую дверь запасного выхода и выставили свою добычу на улицу, а потом обошли здание и забрали, хотя охранник пыталась их поймать. Сумма ущерба составила 2,7 тыс. рублей.

Поздно вечером 23 декабря юноша, которому уже исполнилось 19 лет, с 20-летним другом сели в такси на улице Октябрьская и попросили отвезти их на улицу Волгоградская. Однако на месте 20-летний подельник начал бить 38-летнего таксиста ножом – всего было нанесено не менее шести ударов. Раненый сумел убежать и в итоге спас свою жизнь, а злоумышленники уехали на автомобиле. Кстати, он принадлежал матери пострадавшего и стоил 600 тыс. рублей.

Примерно через полчаса угонщиков заметил экипаж ДПС на шоссе имени Королева. Парни попытались оторваться от погони, но врезались в припаркованную машину на улице Коммунистическая и были задержаны.

Суд отправил 19-летнего преступника на семь лет в колонию строгого режима, а 20-летнего — на восемь. Третий фигурант, который принимал участие в грабеже, скрылся, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.