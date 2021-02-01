Саратовцы хотят зоны для выгула собак и заросли дикого винограда на новой набережной

Саратовцы ответили на опрос разработчиков о том, в каком виде желают видеть новую Набережную.

Он прошел с 22 января до 1 февраля, в открытой форме.

Граждане хотят, чтобы зона для занятий спортом и велодорожки были отделены от прогулочной. В последней, по мнению горожан, лучше оставить плитку серого цвета, не меняя ее на желтую.

Также жители города попросили сделать детскую площадку в спокойных цветовых тонах, место для выгула собак. Этот вопрос сейчас прорабатывается.

Саратовцы хотят, чтобы остались заросли дикого винограда, высаживали крупномеры, а не молодые саженцы.

Отметим, что в опросе ничего не было сказано про облицовку туфом, вокруг замены которого развернулись споры на недавнем заседании Градозащитного совета. Его участники выступили против смены исторической облицовки на гранит.

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