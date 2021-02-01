В Новоузенске ревнивец поджег сарай рядом с домом возлюбленной

В Новоузенске 28-летнего мужчину подозревают в умышленном уничтожении имущества путем поджога.

- Более трех часов мужчина ждал гражданку, к которой испытывал романтическую привязанность, на улице. С собой у него была бутылка водки и «минералка». Потеряв терпение, он выпил весь алкоголь и перелез через забор. В окне дома он увидел, что хозяйка не разделяет его чувств, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Движимый ревностью мужчина залез в открытый сарай, посветил зажигалкой и ей же поджог тюки с сеном, а потом убежал.

По пути домой в нем проснулась совесть, и он позвонил пожарным, о чем потом не помнил на допросе. Те приехали и разбудили женщину с двумя детьми. Сонная потерпевшая сообщила огнеборцам, что сигнал ложный, и она никуда не звонила.

После расчету все равно пришлось вернуться и тушить сарай, от которого в итоге осталось лишь две стены.

Сумма ущерба для женщины составила более 62 тыс. рублей.

Злоумышленник во всем признался. Дело направлено в суд.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.