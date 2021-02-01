Саратовская дзюдоистка выиграла всероссийские соревнования

Саратовская дзюдоистка Лилия Нугаева выиграла всероссийские соревнования.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, турнир проходил с 30 по 31 января в Челябинске.

Соперниками Лилии были 264 спортсмена, но она завоевала золото в весовой категории 52 кг.

Также в Раменском 30 января первое место в категории до 28 кг заняла дзюдоистка Екатерина Ерокина. В Московской области проходил открытый турнир по дзюдо «Гибкий путь от белого к черному» среди спортсменов 2004–2012 годов рождения.

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