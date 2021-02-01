В Энгельсе квартирант обчистил съемную квартиру

В Энгельсе росгвардейцы задержали подозреваемого в краже.
- Из квартиры местной жительницы, которую она сдавала под съем, пропала бытовая техника. В преступлении она стала подозревать 23-летнего квартиранта, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии по Саратовской области.
По приметам росгвардейцы и участковый задержали ранее неоднократно судимого парня. Оказалось, что он сдал похищенное в ломбард.
Подозреваемого передали полицейским.
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