В Энгельсе квартирант обчистил съемную квартиру

В Энгельсе росгвардейцы задержали подозреваемого в краже.

- Из квартиры местной жительницы, которую она сдавала под съем, пропала бытовая техника. В преступлении она стала подозревать 23-летнего квартиранта, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии по Саратовской области.

По приметам росгвардейцы и участковый задержали ранее неоднократно судимого парня. Оказалось, что он сдал похищенное в ломбард.

Подозреваемого передали полицейским.

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