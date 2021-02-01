Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Саратове любитель кукол попался на уловку 18-летней москвички

Он перевел 13 тысяч рублей, но товар не получил
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий

В Саратове задержана 18-летняя жительница Москвы.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, девушку подозревают в мошенничестве.

По версии следствия, она обманула 26-летнего саратовца при покупке через интернет. Мужчина решил купить коллекционную куклу и перевел «продавцу» 13 тыс. рублей, но после этого товар не получил, связь прервалась.

Полиция возбудила уголовное дело и вышла на след юной москвички. Девушка призналась и рассказала, что потратила все деньги.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

Криминал