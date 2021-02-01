В Саратове любитель кукол попался на уловку 18-летней москвички

В Саратове задержана 18-летняя жительница Москвы.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, девушку подозревают в мошенничестве.
По версии следствия, она обманула 26-летнего саратовца при покупке через интернет. Мужчина решил купить коллекционную куклу и перевел «продавцу» 13 тыс. рублей, но после этого товар не получил, связь прервалась.
Полиция возбудила уголовное дело и вышла на след юной москвички. Девушка призналась и рассказала, что потратила все деньги.
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