В Саратове любитель кукол попался на уловку 18-летней москвички

В Саратове задержана 18-летняя жительница Москвы.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, девушку подозревают в мошенничестве.

По версии следствия, она обманула 26-летнего саратовца при покупке через интернет. Мужчина решил купить коллекционную куклу и перевел «продавцу» 13 тыс. рублей, но после этого товар не получил, связь прервалась.

Полиция возбудила уголовное дело и вышла на след юной москвички. Девушка призналась и рассказала, что потратила все деньги.

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