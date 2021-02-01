Убийство перед ночным клубом в Саратове: дело направлено в суд

Мужчина не признал вину в убийстве
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Ленинском районе Саратова будут судить 36-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, жертвой стал 32-летний мужчина.
Преступление разыгралось в ночь на 9 ноября прошлого года. По версии следствия, обвиняемый с женой и ее подругой отдыхали в клубе на проспекте 50 лет Октября. В какой-то момент ему показалось, что еще один посетитель флиртует с его супругой и не реагирует на замечания.
Тогда 36-летний мужчина пригласил соперника на улицу для разборок. Там он ударил потерпевшего по голове, а когда тот упал, принялся добивать ногами.
По версии следствия, мужчина бил соперника ногами
Фото: СУ СКР по Саратовской области
После этого обвиняемый ушел, а избитого нашли прохожие и вызвали скорую помощь. По пути в больницу 32-летний мужчина скончался.
Установлено, что причиной смерти стала асфиксия и тупая травма шеи.
Свою вину мужчина не признал, дело направлено в суд.
Преступление произошло рядом с увеселительным заведением в Саратове
Фото: СУ СКР по Саратовской области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.