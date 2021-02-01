Убийство перед ночным клубом в Саратове: дело направлено в суд

Мужчина не признал вину в убийстве Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ленинском районе Саратова будут судить 36-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, жертвой стал 32-летний мужчина.

Преступление разыгралось в ночь на 9 ноября прошлого года. По версии следствия, обвиняемый с женой и ее подругой отдыхали в клубе на проспекте 50 лет Октября. В какой-то момент ему показалось, что еще один посетитель флиртует с его супругой и не реагирует на замечания.

Тогда 36-летний мужчина пригласил соперника на улицу для разборок. Там он ударил потерпевшего по голове, а когда тот упал, принялся добивать ногами.

По версии следствия, мужчина бил соперника ногами Фото: СУ СКР по Саратовской области

После этого обвиняемый ушел, а избитого нашли прохожие и вызвали скорую помощь. По пути в больницу 32-летний мужчина скончался.

Установлено, что причиной смерти стала асфиксия и тупая травма шеи.

Свою вину мужчина не признал, дело направлено в суд.

Преступление произошло рядом с увеселительным заведением в Саратове Фото: СУ СКР по Саратовской области

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