Василий Разделкин покинул правительство Саратовской области

Василий Разделкин Фото: Александр Уриевский

Постановлением губернатора Саратовской области Валерия Радаева №46 от 1 февраля уволен заместитель председателя правительства Саратовской области.

- Разделкин Василий Михайлович освобожден от должности заместителя Председателя Правительства области по собственной инициативе на основании пункта 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ, — сказано в постановлении.

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В ближайшее время Разделкин возглавит Саратовский центр организации воздушного движения филиала «Аэронавигация Центральной Волги» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

Эта организация, в частности, будет определять, не создают ли помех новостройки работе радаров аэропортов.