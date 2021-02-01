Подросток в Саратове угнал «семерку»

Подозреваемым в угоне ВАЗ-2107 стал 17-летний парень Фото: ГУ МВД по Саратовской области

Полицейские нашли подозреваемого в угоне автомобиля от дома на улице Ленинградская.

- В отдел обратился владелец ВАЗ-2107. Он оставил машину без присмотра и в период с 16:00 26 января до 07:00 27 января ее угнали, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители нашли «семерку», а затем и предполагаемого злоумышленника — 17-летнего парня.

На него возбудили уголовное дело и выписали подписку о невыезде.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.