В администрации Саратова появится новая структура

В саратовской администрации грядут очередные перемены.

Как сообщил на своей странице в Instagram глава Саратова Михаил Исаев, новая структура займется благоустройством отдаленных поселков и микрорайонов города.

Первому заместителю главы администрации поручено выстроить работу так, чтобы переориентировать часть сотрудников на данное направление. Однако новая структура не должна привести к увеличению штата мэрии.

- Перед данными сотрудниками стоят большие задачи по приведению поселков и микрорайонов Саратова к уровню центральных районов. Речь идет про ремонт и строительство дорог, обустройство уличного освещения и мусорных контейнерных площадок, расширение спектра социальных услуг: образование, культура, спорт и так далее, — написал Исаев.

Другим чиновникам — комитету по благоустройству, главам администраций — поручено немедленно привести в порядок остановки, переходы.

- С момента последнего серьезного снегопада прошло две недели, этого времени достаточно для того, чтобы провести данную работу. Вопрос также находится в компетенции первого заместителя, в связи с чем ему поручено держать это на личном контроле, — заявил Михаил Исаев.

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