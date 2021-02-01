Двое мужчин скончались от коронавируса в Саратовской области

В Саратовской области сегодня, 1 февраля, число жертв коронавируса достигло 542.

- За сутки скончались два жителя региона, — сообщили «КП-Саратов» в Минздраве области.

Одному из умерших было 58 лет. Мужчина страдал сахарным диабетом и артериальной гипертензией. У 70-летнего была хроническая ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность.

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