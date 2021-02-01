В Саратовской области нет закрытых на карантин из-за коронавируса школ.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования, закрыты 59 классов в 38 школах региона. Больше всего — 21 учреждение — в Саратове. 1,2 тыс. учеников и 60 учителей находятся на самоизоляции.

Полностью закрыты два детсада в Марксовском и Ровенском районах.

Из-за ОРВИ закрыты пять школ и пять классов в четырех школах, а также один детский садик.

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