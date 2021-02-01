Сайт «КП-Саратов» по итогам января стал самым читаемым у пользователей региона

Данные LiveInternet за январь 2021 года

По итогам января 2021 года, сайт «КП-Саратов» по-прежнему является порталом с самой большой долей саратовских читателей.

По данным счетчиков LiveInternet, в декабре 51% посетителей сайта «Комсомолки» в Саратовской области — жители нашего региона. У остальных саратовских сайтов в топ-10 эти показатели заметно скромнее.

По общему количеству посетителей в январе 2021 года сайт «КП-Саратов» уверенно занимает второе место в регионе. Согласно данным Google Analytics, на saratov.kp.ru за первый месяц года зашли 426 тыс. посетителей. За этот же период LiveInternet зафиксировал 210 тыс. уникальных посетителей.

Еще один сайт холдинга «Волга-Медиа» — «Аргументы и Факты» — Саратов» — также входит в топ-10 самых читаемых информационных сайтов региона и занимает седьмое место. На saratov.aif.ru зашло 75 тыс. уникальных посетителей, почти половина из которых — 47% — жители Саратовской области. Это второй показатель после «КП-Саратов» по доле местных читателей в десятке сайтов.

На третьем месте сайт ИА «Версия-Саратов» (168 тыс. посетителей), на четвертом — ИА «Регион 64» (123 тыс. посетителей), на пятом — ИА «СаратовБизнесКонсалтинг» (116 тыс. посетителей), на шестом — ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga» (94 тыс. посетителей).

Сайт «Новости Саратова» novosti-saratova.ru (13 место, 30 тыс. посетителей) также демонстрирует высокую долю местных читателей — 46%.

Суммарно по количеству уникальных посетителей три сайта холдинга «Волга-Медиа» превышают показатели «Взгляд-инфо», который в декабре набрал 294 тыс. посетителей.