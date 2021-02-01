В Пугачеве два пожарных расчета тушили жилой дом

В Пугачеве Саратовской области в субботу, 30 января, произошел пожар в двухкомнатной квартире.
- Сигнал о возгорании в двухэтажном доме на улице Бубенца поступил в 17:26. На место выехали два пожарных расчета, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС
На площади 20 кв. м полыхала внутренняя отделка в комнате.
По предварительным данным, пожар начался из-за несоблюдения правил эксплуатации электрического оборудования.
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