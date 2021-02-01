В Саратове бывшую сотрудницу Пенсионного фонда заподозрили во взяточничестве

В Саратове в получении взятки заподозрили бывшую сотрудницу Пенсионного фонда.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в отношении женщины возбудили уголовное дело.

Следствие считает, что преступление было совершено в мае 2019 года. Специалист-эксперт межрайонного подразделения УПФР получила 25 тыс. рублей на карту от местной жительницы. За это она должна была включить в трудовой стаж женщины сведения об уходе за пожилым пациентом, хотя на самом деле она этим не занималась.

Преступление было выявлено полицией, ведется расследование.

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