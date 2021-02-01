Определены самые активные в Instagram саратовские чиновники

Виктория Бородянская - самая активная в Instagram из областных чиновников

Подведены итоги мониторинга активности аккаунтов руководителей органов региональной исполнительной власти Саратовской области за 2020 год.

Для этого экспертами автономной общественной организации «Прогрессор» были выбраны личные аккаунты саратовских руководителей органов исполнительной власти в Instagram.

Мониторинги проводились ежеквартально, итоговый годовой рейтинг составлен путем вычисления среднего балла из квартальных.

В рейтинг могли попасть до 30 руководителей, но до конца года добрались только 14 аккаунтов — часть руководителей сменила место работы, у некоторых до сих пор нет личных страниц в Instagram.

Оценивались статистические данные по каждому аккаунту: количество подписчиков-коллег, наличие видеоконтента, гиперссылки на официальном сайте и другое.

Кроме этого эксперты выставляли субъективные оценки — по взаимодействию с подписчиками в аккаунте, оперативности и качеству решения вопросов.

В результате составлен рейтинг областных чиновников, которые во время основной работы и после нее успевают поделиться фото и видео с подписчиками.

На первом месте по итогам подсчетов оказалась председатель комитета по туризму области Виктория Бородянская — частый гость пресс-центра «КП-Саратов».

Министр образования области Ирина Седова оказалась на втором месте по активности в Инстаграм. Третье место рейтинга — у министра молодежной политики и спорта Александра Абросимова.

На четвертом месте неожиданно оказался министр транспорта и дорожного строительства Алексей Петаев, на пятом — министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев. Замкнул топ-6 министр здравоохранения Олег Костин.

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