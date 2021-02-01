Приставы арестовали автомобиль балаковца за нежелание выплачивать 200 тысяч рублей ущерба в ДТП

На исполнении в Балаковском районном отделе судебных приставов находится исполнительное производство о взыскании 200 тысяч рублей ущерба с физического лица. Об этом сообщили в областном УФССП.

Мужчина превысил скорость и влетел в другой транспорт. У него не было полиса ОСАГО, пострадавшая сторона обратилась в суд с требованием возместить ущерб и дополнительные расходы, сопряженные с аварией, на общую сумму около 200 тыс. рублей. Иск удовлетворен в полном объеме.

В отношении мужчины возбудили исполнительное производство. Запрос в банки показал, что у него есть транспорт и открытые расчетные счета.

На средства обратили взыскание, а транспорт арестовали. Если мужчина не отдаст средства, имущество будет продано в счет долга.

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