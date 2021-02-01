Уволившуюся чиновницу мэрии Саратова заподозрили во взятках

В Кировском районе Саратова возбуждено уголовное дело о получении взятки чиновницей.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, под подозрение попала бывшая начальница отдела образования одного из районов города.
По версии следствия, с марта по октябрь 2020 года она получала от заведующей детсадом деньги на карту. Взятка предназначалась для того, чтобы в случае выявления нарушений заведующая не была наказана.
Общая сумма за восемь месяцев составила 75 тыс. рублей.
Преступление было выявлено сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД Саратова.
Решается вопрос о мере пресечения.
По информации «КП-Саратов», речь идет о Татьяне Тынковой, которая до недавнего времени возглавляла комитет по образованию Саратова, но уволилась.
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