Вячеслав Володин в эфире «Комсомольской правды» рассказал о группах своих сторонников в соцсетях

Вячеслав Володин выступил в эфире "Комсомольской правды"

Председатель Государственной думы России в эфире радиостанции «Комсомольская правда» рассказал на всю страну об аккаунтах в соцсетях.

Паблики в Instagram и «ВКонтакте» созданы инициативной группой сторонников Вячеслава Володина. При этом сам он читает сообщения, чтобы быть в курсе проблем.

- Есть аккаунт сторонников в своем избирательном округе. Чтобы была обратная связь, чтобы можно в режиме реальном времени поддерживать коммуникации. Мне важно знать, какие проблемы волнуют, — сказал Вячеслав Володин.

Напомним, группы в «ВКонтакте» и Instagram носят название Volodin.Saratov, они были созданы два года назад, с тех пор многие горожане получили поддержку и помощь, обратившись к сторонникам Володина.

- Честно говоря, нигде больше не встречал таких аккаунтов, куда можно было бы обратиться и всегда получить ответ в кратчайший срок, — написал в комментариях один из подписчиков.

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