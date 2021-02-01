243 жителя Саратовской области заразились коронавирусом

На утро 1 февраля в Саратовской области зарегистрировано 243 случая заражения коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, выздоровевших за сутки больше — 253 человека.

Итого с начала пандемии в регионе заразились 43 192 человека, а победили болезнь — 38 062.

Среди новых зараженных 182 пациента больны пневмонией. Кроме того, в числе инфицированных 12 несовершеннолетних и 82 человека старше 60 лет.

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