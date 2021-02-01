Собака пьяного мужчины в Саратове кидалась на посетителей магазина

Фото горспаса
В Заводском районе Саратова спасатели поймали агрессивную собаку.
- В тамбуре магазина на Тульской, 35 животное бросалось на покупателей. Прибывшие по вызову от полицейских спасатели вывели собаку, — сообщили «КП-Саратов» в горспасе.
Пес не давал людям войти и выйти, потому что у входа в магазин сидел пьяный мужчина, предположительно, его хозяин.
После беседы с участковым гражданин забрал пса и ушел. Никто не пострадал.
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