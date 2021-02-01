На улице Танкистов сделают выделенную трамвайную линию

На улице Танкистов в Саратове появится разметка, ограничивающая движение и парковку легковых автомобилей.

Как сообщает группа «Саратовский городской электрический транспорт», работы начнутся уже весной 2021 года.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии по обеспечению дорожной деятельности и безопасности движения. Дорожная разметка и соответствующие знаки необходимы для того, чтобы создать выделенную полосу трамваю №11 на участке между улицами Осипова и Большая Горная.

Там же появятся камеры наблюдения, которые будут выявлять нарушителей.

Работники МУПП «Саратовгорэлектротранс» предполагают, что такая мера позволит избежать простоев из-за ДТП и пробок, а трамваи будут ходить чаще.

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